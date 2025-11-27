Ausl, Progetto Nazionale: “Soldi per un servizio di comunicazione esterna, l’azienda chiarisca le spese”

“Procedimenti giudiziari, carenza di personale medico e liste d’attesa interminabili. Nonostante i tentativi del direttore generale dell’ASL di smentire queste criticità, la verità è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza”. Così in una nota l’associazione culturale “Progetto Nazionale”.

LA NOTA DI PROGETTO NAZIONALE

In questi mesi e in questi anni ci siamo dedicati con serietà a numerose problematiche che riguardano il nostro territorio, dai minori non accompagnati all’immigrazione illegale, fino al degrado cittadino, allo spaccio di droghe e tema sicurezza. Oggi vogliamo affrontare una problematica che riguarda tutti da vicino: la sanità piacentina.

Come purtroppo sappiamo, perché anche noi siamo piacentini e viviamo ogni giorno la realtà del nostro territorio, la sanità locale sta attraversando un momento particolarmente difficile. Le cronache dei quotidiani locali riportano una situazione caratterizzata da procedimenti giudiziari, da carenza di personale medico e da liste d’attesa interminabili. Nonostante i tentativi del Direttore generale dell’ASL di smentire queste criticità, la verità è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza.

Abbiamo inoltre appreso in questi giorni che l’ASL, anziché affrontare questi problemi in modo serio e responsabile, avrebbe deciso di investire risorse economiche in un servizio di comunicazione esterna, nonostante disponga già di un servizio interno regolarmente retribuito.

Riteniamo doveroso ricordare all’AUSL di Piacenza che quei soldi sono risorse dei contribuenti, pagate dai piacentini con le loro tasse e destinate esclusivamente alla tutela della salute, non ad operazioni di immagine volte a coprire situazioni poco gradite alla dirigenza.

Condividiamo pienamente l’intervento della consigliera Soresi, che proprio ieri ha chiesto chiarezza sugli importi riconosciuti per la comunicazione interna ed esterna. Anche noi ci uniamo alla sua richiesta e chiediamo, nell’interesse dei cittadini tutti, di conoscere quanto è stato realmente speso, perché e con quali risultati.

Constatiamo inoltre che, nonostante siano trascorsi diversi giorni dalle sue dichiarazioni e nonostante la richiesta formale avanzata ieri, l’ASL non ha ancora fornito alcuna risposta. Questo silenzio è inaccettabile.

Progetto Nazionale Piacenza chiede quindi che l’AUSL renda finalmente pubblici e trasparenti questi dati, nel solo interesse della comunità piacentina.

La sanità non è un terreno per operazioni opache. I cittadini meritano risposte, non silenzi.

