Raccolta rifiuti, Tagliaferri (FdI): “I Comuni che innovano vanno accompagnati, non lasciati soli”

«La tariffazione puntuale dei rifiuti è uno strumento coerente con gli indirizzi nazionali ed europei sull’economia circolare e rappresenta una scelta amministrativa legittima e responsabile. Proprio per questo ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere linee guida chiare, criteri omogenei e supporto concreto ai Comuni che decidono di innovare.

Non è in discussione l’autonomia delle amministrazioni locali, ma il ruolo della Regione nel garantire equità territoriale, trasparenza e accompagnamento tecnico. I Comuni non possono essere lasciati soli ad affrontare cambiamenti complessi: servono dati comparabili, buone pratiche condivise e un coordinamento regionale all’altezza delle sfide ambientali.»”

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy