Raccolta rifiuti, Tagliaferri (FdI): “I Comuni che innovano vanno accompagnati, non lasciati soli”

9 Gennaio 2026 Redazione FG Politica
«La tariffazione puntuale dei rifiuti è uno strumento coerente con gli indirizzi nazionali ed europei sull’economia circolare e rappresenta una scelta amministrativa legittima e responsabile. Proprio per questo ho presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere linee guida chiare, criteri omogenei e supporto concreto ai Comuni che decidono di innovare.

Non è in discussione l’autonomia delle amministrazioni locali, ma il ruolo della Regione nel garantire equità territoriale, trasparenza e accompagnamento tecnico. I Comuni non possono essere lasciati soli ad affrontare cambiamenti complessi: servono dati comparabili, buone pratiche condivise e un coordinamento regionale all’altezza delle sfide ambientali.»”

