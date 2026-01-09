Al volante a 17 anni, ubriaco e con oltre trenta grammi di hashish in tasca, fermato dai carabinieri

Fermato in Viale Patrioti alla guida di un’auto senza patente: con lui un altro uomo irregolare. Sequestrata la vettura. Nella notte dell’8 gennaio 2026, intorno all’1:30, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno fermato un’autovettura in Viale Patrioti con a bordo due persone. Alla guida si trovava un 17enne straniero, in Italia senza fissa dimora che è risultato positivo all’alcol test.

Il giovane non ha esibito la patente di guida, mai conseguita, e ha consegnato spontaneamente ai militari un involucro contenente 31,5 grammi di hashish.

Il passeggero, un 35enne connazionale, domiciliato a Milano, è risultato destinatario di un provvedimento di notifica emesso dalla Questura di Milano, con il quale la polizia aveva negato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel novembre del 2022.

I carabinieri hanno accompagnato entrambi in caserma, dove li hanno identificati e perquisiti con esito negativo. Il veicolo, una Seat Leon, è finito sotto sequestro e affidato per la custodia a ditta preposta. Entrambi hanno ricevuto un invito formale a presentarsi presso la Questura di Piacenza per regolarizzare la loro posizione. Per il 17enne è scattata lo segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droga, denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente mai conseguita.

Le attività sono state svolte da un equipaggio del Radiomobile di Piacenza che ha redatto i verbali e hanno trasmesso tutti gli atti agli organi competenti per i successivi provvedimenti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy