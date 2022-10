Violenta lite davanti a un locale, ragazzo ferito con un coltello a Caorso: intervengono i carabinieri

Violenta lite in mezzo alla strada, ferito con un coltello. I fatti sono accaduti sabato sera a Caorso. Intorno alle 21, due uomini di 30 e 28 anni hanno iniziato a litigare nei pressi di un locale, per motivi da chiarire. Uno dei due, in particolare, ha iniziato a dare in escandescenze e dopo esseri levato la t-shirt ha brandito un coltello e ha colpito il rivale. Fortunatamente la lama ha colpito solo di striscio l’altro ragazzo provocando lievi lesioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso in condizioni non gravi, mentre la posizione dell’aggressore è al vaglio degli inquirenti.