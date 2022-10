I risultati della Volley Academy Piacenza: primo punto in B1, sconfitta pesante in Serie C

Il primo punto stagionale della Volley Academy Piacenza arriva dopo una prestazione di alto livello della formazione piacentina. Per il quarto turno del girone B della B1 di volley femminile, la VAP è stata impegnata in casa contro la temibile Capo d’Orso Palau, un avversario temibile, visto che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in A2. Non era un match semplice, ma il fatto che Piacenza sia riuscita ad arrivare fino al tie-break e soprattutto a rispondere ben due volte ai vantaggi delle isolane la dice lunga sul grado di prestazione delle ragazze VAP che hanno lottato con grinta encomiabile su ogni pallone.

Il racconto del match

Nel primo set Palau si è messa subito in mostra con la sua pallavolo aggressiva, mentre le piacentine difettano soprattutto nel servizio e il set viene vinto dalle sarde per 25-18 . Nel secondo parziale è arrivato il pronto pareggio della formazione di casa con lo stesso risultato e una “botta” di autostima molto gradita. Il copione si è ripetuto nella terza e quarta frazione di gioco: prima la Capo d’Orso è tornata in vantaggio con un perentorio 25-21, lo stesso punteggio che ha consentito a Piacenza di andare sul 2-2 e di giocarsi la sfida al tie-break.

Il 15-11 per le sarde non cancella comunque quanto di buono visto in campo. Questo il commento di coach Mineo a fine partita.

Serie C – VAP Itas 0 – 3 BFT Burzoni Piace Volley

(13-25, 12-25, 10-25)

Tabellino

ARBORE Sara, BERGONZI Sofia, BORRI Aurora 6 pts, DELLA CORTE Sara, DI LUZIO Clelia, DODI Sara 4 pts, GIONELLI Arianna L1, NASI Agata, PEDROLLI Sara 3 pts, RUGGIERI Paola L2, TREVISAN Camilla, VIGANO’ Alice 6 pts. ALL: CHIODAROLI Simone, 2° ALL: MINEO Patrick, DIRIGENTE: GIONELLI Massimiliano.