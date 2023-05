Rami e piante per bloccare la strada alle forze dell’ordine, ma il colpo al market fallisce. I ladri hanno si sono introdotti nella zona che accoglie gli uffici amministrativi forzando una porta a vetri. Una volta all’interno hanno tentato di forzare la cassaforte ma il loro tentativo è andato a vuoto e così i malintenzionati si sono visti costretti a lasciare il supermercato a mani vuote. Sul posto, la mattina successiva sono intervenuti i carabinieri che hanno visionato le telecamere di sorveglianza. Indagini sono in corso.

Poco distante, in prossimità dell’ingresso del piazzale del Basko, i militari hanno ritrovato alcuni rami tagliati e una sega incastrata in un tronco. Non è da escludere che anche questa sia opera dei malviventi: con ogni probabilità i ladri erano affiancati da un palo, pronto a tagliare gli alberi per poi ammucchiarli all’ingresso in caso di intervento delle forze dell’ordine. In questo modo avrebbero ostacolato il passaggio alle vetture.