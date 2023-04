Ramo si stacca dall’albero per il forte vento, colpita una ciclista

Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando un ramo, staccatosi da un albero, l’ha colpita. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Labò. Il forte vento, che è proseguito a tratti nella giornata di oggi, ha staccato un grosso ramo da uno degli alberi, ramo che ha poi impattato contro una donna che in quel momento transitava in bicicletta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Piacenza. Le sue condizioni non sarebbero gravi.