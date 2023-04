Incendio a Turro, frazione di Podenzano. Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Turro per estinguere un incendio che stava lentamente divorando il tetto di una villetta a schiera. I pompieri hanno riportato la situazione alla normalità estinguendo il rogo e mettendo in sicurezza lo stabile. Fortunatamente, inoltre, nessuno sarebbe rimasto ferito. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato le fiamme.

