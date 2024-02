Pistola in pugno si fa consegnare l’incasso, rapina alla farmacia di San Lazzaro

Pistola in pugno rapina la farmacia di San Lazzaro. I fatti sono accaduti questa sera. Erano le 19,30 quando il bandito è entrato all’interno della farmacia dove in quel momento erano presenti quattro operatrici.

L’uomo ha estratto una pistola e ha intimato alle presenti di consegnare il denaro presente nel registratore di cassa. Una volta arraffato il denaro il rapinatore è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Le quattro farmaciste hanno chiamato la polizia che è intervenuta sul posto avviando le ricerche del caso e le conseguenti indagini.

Ricordiamo che lo scorso 9 febbraio una rapina simile è avvenuta all’interno di un negozio di prodotti cosmetici in via Caduti sul Lavoro. Anche in quel caso a entrare in azione è stato un uomo armato di pistola. Non vi sono elementi che colleghino i due episodi ma non si può escludere per ora che l’autore possa essere lo stesso.