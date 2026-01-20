Minaccia la cassiera e si fa consegnare i contanti, rapina in un supermercato di Gragnano: indagini in corso

Rapina in un supermercato, indagini in corso. I fatti sono accaduti a Gragnano ieri, lunedì 19 gennaio. Era ormai sera e l’esercizio si stava avvicinando alla chiusura quando all’interno è entrato un soggetto con il volto coperto. L’individuo si è diretto immediatamente verso la cassiera e dopo averla minacciata le ha intimato di consegnare l’incasso.

La donna ha consegnato i contanti e a quel punto il bandito è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che subito hanno avviato le indagini del caso per cercare di risalire all’identità del rapinatore.

Sul posto è intervenuto anche il 118: la cassiera, infatti, ha accusato un malore causato dalla paura. I sanitari hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Piacenza, fortunatamente non si trova in gravi condizioni. Ancora da quantificare il bottino, anche se parrebbe aggirarsi intorno ai mille euro.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy