Minaccia la cassiera e si fa consegnare i contanti, rapina in un supermercato di Gragnano: indagini in corso

Rapina in un supermercato, indagini in corso. I fatti sono accaduti a Gragnano ieri, lunedì 19 gennaio. Era ormai sera e l’esercizio si stava avvicinando alla chiusura quando all’interno è entrato un soggetto con il volto coperto. L’individuo si è diretto immediatamente verso la cassiera e dopo averla minacciata le ha intimato di consegnare l’incasso.
La donna ha consegnato i contanti e a quel punto il bandito è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che subito hanno avviato le indagini del caso per cercare di risalire all’identità del rapinatore.
Sul posto è intervenuto anche il 118: la cassiera, infatti, ha accusato un malore causato dalla paura. I sanitari hanno trasportato la donna al pronto soccorso di Piacenza, fortunatamente non si trova in gravi condizioni. Ancora da quantificare il bottino, anche se parrebbe aggirarsi intorno ai mille euro.