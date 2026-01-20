Schianto tra un’auto e un tir, grave un uomo a Castel San Giovanni

20 Gennaio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Castel San Giovanni, in prossimità del polo logistico. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura condotta da un uomo si è scontrata con un tir.

L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dell’auto.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza in condizioni serie.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.

