Schianto tra un’auto e un tir, grave un uomo a Castel San Giovanni

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi a Castel San Giovanni, in prossimità del polo logistico. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura condotta da un uomo si è scontrata con un tir.
L’impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente dell’auto.
L’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza in condizioni serie.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La circolazione nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.