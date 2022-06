Rassegna “Di Pieve in Pieve”, iniziative dal 15 giugno al 25 settembre

Rassegna “Di Pieve in Pieve” dal 15 giugno al 25 settembre.

La pandemia che ci ha colpiti negli ultimi anni, ha creato importanti difficoltà negli spostamenti al di fuori dei confini nazionali obbligando gli italiani a modificare notevolmente la loro tipologia di vacanza; durante i lunghi mesi di lockdown è animosamente cresciuto un desiderio smodato e a una ricerca bramosa di luoghi dal marcato carattere naturalistico, lontani dai grandi centri abitati, possibilmente isolati in mezzo a boschi o pascoli e con una offerta culturale e turistica all’aperto e di valore. Il nostro territorio ha potuto soddisfare ampiamente tutte queste richieste , consolidando una proposta/offerta destinata a mantenersi e senza dubbio anche ad aumentare nel prossimo futuro; inoltre ha sottolineato con forza sempre maggiore la tematica della vocazione turistica del nostro Appennino e, in parallelo, approcciato temi di carattere sociale quale il ripopolamento delle montagne con nuove tipologie di professionalità, nuove aziende orientate ai settori turistico, del tempo libero e agricolo (es. agricoltura biologica e dinamica).

Proprio da questo forte stimolo nasce il progetto “di pieve in pieve” con l’obiettivo generale di attrarre e condurre nuovi visitatori in luoghi solitamente poco conosciuti e frequentati del nostro Appennino.

In particolare si intende una ricerca della valorizzazione territoriale attraverso l’organizzazione di proposte culturali attrattive e di elevato spessore artistico e si rivolge a località e borghi dell’Appennino, sia piacentino che parmense, di grande valore paesaggistico e naturalistico e/o storico-artistico che attualmente si trovano, per la maggior parte, in situazioni di svantaggio e spopolamento.

Tutte le iniziative (oltre 60) anche se di natura diversa saranno accomunate da un unico tema che è quello delle pievi. Sono state individuate e scelte pievi sul nostroAppennino per la peculiarità della loro localizzazione, in zone uniche per la loro bellezza naturalistica e paesaggistica, per il loro valore storico-artistico e soprattutto per la rilevanza ed il ruolo centrale che hanno avuto in passato – e che in alcuni casi ancora hanno – per le comunità locali. Quasi tutti questi luoghi si trovano in altrettanti comuni, oggi perlopiù considerati zone svantaggiate, dell’area leader del GAL del Ducato (soggetto che ha finanziato e supportato il progetto) (Travo, Bobbio, Coli, Cortebrugnatella, Ottone, Bettola, Farini, Ferriere, Vernasca, Bardi, Bedonia, Castell’Arquato, Borgonovo, …) e per ognuna di queste località è stata pensata una diversa iniziativa che coniughi in sé sia l’aspetto culturale che quello naturalistico che quello enogastronomico. Alcuni eventi si svolgeranno in zone riconosciute come SIC o Natura 2000 (ad esempio la Pietra Perduca e i meandri del Trebbia) e uniranno la vocazione culturale-artistica con quella enogastronomica e sportiva con proposte diversificate anche sullo stesso luogo in modo da poter accontentare pubblici diversi.

DI PIEVE IN PIEVE – DAL 15 GIUGNO AL 25 SETTEMBRE 2022

60 eventi tra arte, cammini, cibo, musica, letteratura nell’Appennino Piacentino e Parmense

PROGRAMMA

15 GIUGNO ore 18:30 | Pieve di Bilegno Show cooking conla chef stellata ISA MAZZOCCHI A seguire, visita guidata alla Pieve

26 GIUGNO ore 10:00 | Oratorio di Predalbora Escursione Predalbora – Roncolo – Rigolo con visita guidata ai siti Messa e Processione all’oratorio di S. Giovanni di Predalbora Pranzo con salumi dei F.lli Salini Musica popolare Panino d’Autore con lo Chef Daniele Raponi

1 LUGLIO ore 18:00 | Chiesa di Vaccarezza Incontro letterario con FRANCO ARMINIO e reading con I Nuovi Viaggiatori Visita guidata alla Chiesa Degustazione

1 LUGLIO ore 21:30 | Bobbio – Cinema “Le Grazie” Proiezione e presentazione del film «Nuovo cinema paralitico», alla presenza del regista DAVIDE FERRARIO e dello scrittore e poeta FRANCO ARMINIO, sceneggiatore del film.

2 LUGLIO ore 18:00 | Chiesa di Sant’Anna – Pietra Perduca “Racconti d’ Appennino” incontro tra il paesologo e poeta FRANCO ARMINIO e Giovanni Teneggi Degustazione di birre e visita guidata alla chiesa di Sant’Anna Concerto Te Quiero Euridice

3 LUGLIO ore 8:30 | Chiesa di Sant’Anna – Castello di Montereggio Escursione sul sentiero della Via Crucis da Montereggio a Castello di Montereggio Letture poetiche di FRANCO ARMINIO Concerto di ELEONORA MONTAGNANA Visita guidata alla chiesa di Sant’ Anna Pranzo da “Pianassa” antica trattoria Pianazze

3 LUGLIO ore 17:00 | Pieve di Casanova Conversazione tra FRANCO ARMINIO e Giovanni Bricchi sul tema delle aree interne Visita guidata alla Pieve Escursione e degustazione

17 LUGLIO ore 18:30 | Pieve di Revigozzo Escursione Bettola – Pieve di Revigozzo (A/R) Degustazione e visita guidata alla Pieve Concerto CHRISTOPH HARTMANN e orchestra

24 LUGLIO ore 19:30 | Pieve di Vernasca Show cooking “Pane del Contadino” Visita guidata alla Pieve Concerto Sugarpie & Candyman

24 LUGLIO ore 18:30 | Museo Collezione Mazzolini – Bobbio Presentazione del libro “Sorella rivoluzione” – PIERFRANCESCO MAJORINO Degustazione

31 LUGLIO ore 18:00 | Chiesa di S. Pietro e Castello Malaspina di Gambaro Visita guidata alla Chiesa e al Castello Concerto del gruppo Enerbia Degustazione “Pane del Contadino”

4 AGOSTO ore 20:00 | Chiesuola di Sariano Visita guidata alla Chiesa Laura Fusconi- presentazione del libro «I giorni lunghissimi della nostra infanzia» Laboratorio “I tortelli dei Farnese”

26 AGOSTO ore 18:30 | (da definire) Jury Romanini – presentazione del libro “La forma della farfalla” Degustazione Visita guidata

28 AGOSTO ore 10:00 | Chiesa di Brugnello Escursione Bobbio – Brugnello Degustazione di birre Visita guidata alla chiesa dei SS. Cosma e Damiano di Brugnello Incontro letterario e reading teatrale: ROBERTO TIRABOSCHI – ROBERTA PALADINI Escursione Brugnello – Bobbio

4 SETTEMBRE (da definire) | Peli di Coli – San Medardo Iniziative in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di TRAVO (PC)

10 e 11 SETTEMBRE | Rigolo Chiesa Corso di Scrittura Creativa Degustazione, visita guidata alla chiesa ed escursione alle frazioni

25 SETTEMBRE ore 16:00 | Oratorio di Mignano Visita guidata all’oratorio Spettacolo teatrale “Alla Carica” – MANICOMICS Degustazione Pieve di Centenaro

DATA DA DEFINIRSI Visita guidata alla Pieve Escursione Calice di Bedonia (PR)

DATA DA DEFINIRSI Visita al borgo e alla pieve di Calice

info@dipieveinpieve.it | 349 5169093