Un murale in via La Primogenita, il dono di Avis alla città: “Solidarietà e condivisione, valori che vogliamo tramandare di generazione in generazione”

In occasione del 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”, Avis ha voluto fare un regalo alla città di Piacenza. E che regalo! Una meravigliosa opera d’arte: un murales realizzato nel quartiere Torricella, in via La primogenita, per un’importante opera di riqualificazione urbana. Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento della Fondazione della Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano, in collaborazione con l’Associazione ricreativa-culturale “Diciottotrenta – 18-30”. L’opera è stata realizzata da Fabio Guarino e Antonio Catalani.

La realizzazione del murale è stata approvata dal Comune di Piacenza, da ACER Piacenza (Azienda Casa Emilia Romagna di Piacenza).

“L’importanza dei piccoli gesti, della tradizione e di ciò che è significativo del passato – hanno affermato i due artisti – si è persa negli anni. Il dono reciproco tra l’adulto e il bambino è uno scambio intergenerazionale, una rappresentazione del mutuo confronto tra noi e chi è un pilastro della società”.

“Il dono, la solidarietà, il confronto e la condivisione sono valori che ci accompagnano nell’attività quotidiana – ha affermato Gilberto Piroli, Presidente Avis Provinciale Piacenza. Attraverso quest’opera vogliamo trasmetterli a chiunque, anche solo per un momento”.

Dopo il taglio del nastro è seguito un rinfresco a cura delle associazioni Mondo Aperto e Sentieri del Mondo.

L’IMPORTANZA DI DONARE…SOPRATTUTTO IN ESTATE!

Donare sangue è sempre importante, ma d’estate lo è ancora di più. Perché? Perché in estate cala in modo preoccupante, a causa delle assenze per ferie o delle sospensioni per i viaggi all’estero, la disponibilità di sangue che Avis può garantire grazie alle donazioni. Donare in estate è importante, in sostanza, per mantenere vive le scorte.

Cliccando qui è possibile prenotare la propria donazione.