Jacopo Ravasio del C&B Racing Team settimo al Campionato Europeo di  Motonautica GT30

Arrivano buone indicazioni per il C&B Racing Team di San Nazzaro impegnato lo scorso fine settimana sul Lago di Viverone al Campionato Europeo di Motonautica GT30 con Luigi Baggioli, Jacopo Ravasio, Andrea Cavalloni.
Ravasio ha conquistato un buon settimo posto, il pilota dopo aver fatto due ottime manche, nella terza, quando si trovava in quinta posizione, purtroppo si è rovesciato con il suo scafo. Sfortunato invece il weekend per Cavalloni e Baggioli a causa di incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per i due piloti. La gara è stata vinta da Andrea Virumann davanti ad Mattia Andreani e Mantas Kukcinavicius.
E’ stato un discreto Europeo– spiega Alex Cremona manager del team piacentino – perché abbiamo ricevuto interessanti indicazioni che ci serviranno per il futuro. Non siamo stati fortunati, ma lo sport è anche questo. Ora concentriamoci sul Campionato Italiano e le gare in programma a fine settembre.