Ravasio del team piacentino C&B Racing Academy in gara nell’Europeo di Motonautica GT30

Jacopo Ravasio del team piacentino C&B Racing Academy nel fine settimana sarà impegnato nel Campionato Europeo GT30 che si disputerà in prova unica a Viverone. Dopo il 7° posto dell’anno scorso all’esordio internazionale, miglior italiano sui 20 partecipanti al Mondiale di categoria, il giovane bergamasco punta a un altro buon risultato.

Il ragazzo si è allenato e preparato per questo evento – spiega il Team Coach Alex Cremona – quindi sono sicuro che farà bene. Jacopo da quest’anno è voluto entrare nella nostra academy. Il figlio d’arte (papà ex pilota) sta mettendo in campo, nonostante la sua giovanissima età, voglia e passione per questo sport integrando il nostro gruppo di giovani piloti.

Gareggia in una categoria un pò fuori i miei standard – prosegue Cremona – ma con l’esperienza maturata in tutti questi anni, prima da spettatore e appassionato, poi da pilota, radioman e istruttore cerco di trasmettere la mia idea di motonautica dandogli consigli per migliorarsi. Il mio concetto di academy si avvicina molto alla famosa VR46, dove i giovani che fanno capo al mio team e associazione, crescono, creano una loro squadra e si allenano insieme, il tutto con un minimo di confronto costruttivo per migliorarsi a vicenda.

Io con la mia struttura – conclude Alex – cerco di dare ai ragazzi il giusto supporto, indicazioni, suggerimenti e correggo dove mi è possibile il loro stile di guida, senza imporglielo, perché so perfettamente che ognuno ha il suo e non potrà mai essere il mio. Comunque il mio obiettivo è dare le basi per comprendere e capire le situazioni che si possono presentare una volta in acqua durante una competizione, poi sta al loro talento.