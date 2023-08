Parcheggio in Cittadella, Italia Nostra: “Piacenza cambia in peggio”. Il 5 agosto flash mob del Laboratorio della Cultura e dell’Arte

L’unico modo per riqualificare una piazza è scavarci sotto e realizzarci un parcheggio interrato? Lo chiede Italia Nostra in una nota. La costruzione in Piazza Cittadella viene ritenuta uno scempio, uno spreco, un danno per la città: si rafforza la posizione dell’associazione dopo il voto in Consiglio Comunale sul riequilibrio finanziario dell’opera.

In un incontro i rappresentanti di Italia Nostra a Piacenza sono entrati nel merito della decisione presa dal Consiglio, analizzando le dichiarazioni fatte dai Consiglieri comunali per giustificare il loro voto a favore. Una decisione, sempre secondo l’Associazione, che influisce così pesantemente su tutta la città, e per sempre, è legittima se si basa su informazioni corrette e complete.

Parcheggio in Piazza Cittadella, la posizione di Italia Nostra

Noi pensiamo che basterebbe anche un solo elemento di giudizio non totalmente fondato per creare dubbi sul processo decisionale. Se si fa il parcheggio interrato, certo che il volto di Piacenza cambierà, ma in peggio: in piazza Cittadella non ci saranno più gli alberi storici ma ci saranno le rampe di entrata e di uscita del parcheggio, più i tabelloni luminosi, le griglie, una pensilina eccetera. La piazza diventerà più brutta. Altroché dignità e bellezza.

Lo stato di Piazza Cittadella

L’ex biglietteria non è un rudere, tanto che pochi anni fa dei volontari in un fine settimana ne hanno ridipinta metà. È un’opera significativa di Carlo Felice Cattadori, nonché uno dei non molti esempi di architettura razionalista rimasti in città. In sua sostituzione, con “riferimento architettonico” all’ex autostazione sorgerà una pensilina, che se non curata subirebbe lo stesso degrado. Per risolvere il degrado dell’ex biglietteria basta ripulirla e darle una funzione. Non è impattante, è circondata da alberi che col parcheggio saranno abbattuti, e può avere funzioni utili per la città, da ufficio turistico a biglietteria dei musei a sala esposizioni a mercato artigianale a bookshop ecc.

Perché son vent’anni che Piacenza aspetta quest’opera”?

Proprio perché è un progetto vecchio di 20 anni ed è cambiato totalmente il contesto, il progetto va rivisto non solo nei costi ma anche nei presupposti, tra cui quello dell’interesse pubblico,

Il documento completo di Italia Nostra su Piazza Cittadella

Flah Mob “LAVORI IN CORSA” del Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte

Sabato 5 agosto 2023 alle ore 11 il Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte, nel quadro della propria attività di Public Art/Arte di Strada, realizerà in Piazza Cittadella il Flah Mob “LAVORI IN CORSA” per sensibilizzare i cittadini ,con gli strumenti dell’arte e della satira, riguardo i gravi problemi posti dal progetto di Costruzione di un parcheggio interrato con conseguente abbattimento degli alberi del giardinetto e della palazzina razionalista dell’ex stazione dei bus.