Crisi Realco, chiesta la chiusura temporanea per quattro punti vendita tra Piacenza e Castel San Giovanni

La crisi Realco – per la quale è stata depositata la richiesta di concordato al Tribunale di Bologna, che ha già nominato due commissari – interessa 140 punti vendita e circa 1.500 lavoratori, diretti e indiretti, come trasporti e logistica. Una crisi che investe i supermercati Sigma. Il Gruppo Realco, infatti, è una storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia che raggruppa i marchi Sigma, Ecu ed Economy.

I rappresentanti del gruppo hanno comunicato che nelle prossime ore partirà la richiesta di Cassa integrazione per cessazione per 352 lavoratori.

Ebbene, gli effetti negativi di questa situazione avranno ricadute anche sul territorio piacentino.

Per quattro punti vendita, infatti, il gruppo ha chiesto la chiusura temporanea. Parliamo dei supermercati Sigma alla Farnesiana (in via Caduti sul Lavoro), a Borgo Faxhall e al centro commerciale Le Cupole di Castel San Giovanni. Inoltre sarà temporaneamente chiuso anche il supermercato Ecu in viale Dante. Sono coinvolti circa 80 lavoratori.

