Reati ambientali, nel Piacentino 260 casi e 57 incendi dolosi in cinque anni. Numeri preoccupanti nel report di Legambiente

Dal 2017 al 2021 sono stati 260 i reati ambientali accertati in provincia di Piacenza, 158 le persone denunciate. Emerge dal rapporto di Legambiente “L’illegalità ambientale in Emilia Romagna”.

Per quanto riguarda i reati contro la fauna sono stati 91 gli episodi a Piacenza e 12 le persone denunciate.

Numeri significativi anche per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti e il ciclo del cemento, con 100 e 27 persone denunciate rispettivamente.

Sono stati infine 57 gli incendi dolosi e 6 le persone denunciate.

Il quadro in Emilia Romagna

Ad una settimana dalla Giornata Contro tutte le Mafie, Legambiente Emilia-Romagna porta a Bologna la presentazione dei dati dello storico dossier dell’associazione, Ecomafia 2022. La serata, che si è tenuta presso lo Spazio Cultura di CUBO, è stata un momento di confronto sullo stato dell’arte del monitoraggio sugli ecoreati in regione, a 8 anni dall’entrata in vigore dalla Legge 68/2015.

Dal quadro complessivo presentato da Enrico Fontana, Responsabile osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente, emerge l’efficacia dell’apparato di controllo ambientale in regione, dato l’alto numero di asseverazioni e prescrizioni registrate: 458 nel 2021, il dato regionale più alto in Italia. Un dato, però, che conferma il contributo della nostra regione agli illeciti ambientali: l’Emilia-Romagna, infatti, oltre alla posizione di rilievo per gli illeciti di ordine amministrativo, risulta collocata al dodicesimo posto nella classifica generale dell’illegalità ambientale in Italia, avendo “accumulato” dal 2017 al 2021 oltre cinquemila reati ambientali (esattamente 5.184), con 4.497 persone denunciate, 1.520 sequestri e cinque ordinanze di custodia cautelare, segnalate dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto.