Reati, calo del 7% rispetto al 2022: diminuiscono rapine e spaccio, in aumento i furti. Videosorveglianza: oltre 400 mila euro per otto comuni

E’ di ieri la visita del sottosegretario Nicola Molteni a Piacenza, per incontrare le istituzioni locali. Molteni si è complimentato con le forze dell’ordine della nostra provincia per il capillare controllo del territorio, sottolineando come alcuni dei principali reati siano in calo.

“In provincia di Piacenza – spiega il sottosegretario Molteni – la delittuosità dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 (dati FASTSDI) segna una flessione (-6,93%) rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. Si registra un lieve aumento dei furti (+2,64%), mentre sono diminuite le rapine (- 29,41%), così come lievemente i reati legati al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti (- 4,2%).

“Dati che ci spingono comunque a lavorare per rafforzare la sicurezza ed è per questo che il Ministero dell’Interno mette in campo importanti risorse per progetti legati alla videosorveglianza, alla sicurezza nelle scuole e al contrasto delle truffe agli anziani”, ha detto Molteni.

Videosorveglianza e prevenzione

Il Ministero dell’Interno – continua il sottosegretario – è la casa della democrazia e siamo costantemente al fianco dei Sindaci di tutti i Comuni italiani. Quest’anno, abbiamo approvato 478 progetti per rafforzare e implementare i sistemi di videosorveglianza nei comuni italiani da Nord a Sud per 36 MLN €.

Anche in provincia di Piacenza mettiamo in campo finanziamenti per un valore di € 400.948,00, risorse importanti a valere sul bando 2022 per il Comune di Ottone € 46.268,80; Unione dei Comuni Bassa val Trebbia e Val Luretta € 86.690,00; Comune di Cortemaggiore € 42.211,94; Unione Valnure e Valchero € 132.107,86; Comune di Bobbio € 27.930,00; Comune di Monticelli D’Ongina € 18.500,00; Comune di Pontenure € 24.982,60; Comune di Pianello Val Tidone € 22.260,86.

Per il 2023 – annuncia Molteni – sarà espletata una nuova procedura nazionale con uno stanziamento di altri 15 MLN di euro.

Messa in Sicurezza del Territorio

Per quanto concerne gli investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, relativamente all’annualità 2023, con il decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 19 maggio 2023, – evidenzia il sottosegretario – i Comuni della provincia di Piacenza sono assegnatari del contributo di 1,435 MLN di euro:

Comune di Corte Brugnatella € 150.000 Comune di Sarmato € 530.000, Comune di Ottone € 555.000, Comune di Morfasso € 200.000 TOT. 1.435.000 €