Una partita per la vita 2023 il 30 luglio a Perino, Mares (AIDO Piacenza): “I trapiantati possono fare una vita normale” – AUDIO

Una partita per la vita 2023 il 30 luglio a Perino. Il triangolare in memoria di Michele Lizzori prevede che scendano in campo di calcio la Nazionale italiana calcio trapiantati contro Asd Bobbio Perino e 118 Piacenza

Torna anche quest’anno Una partita per la vita 2023 – Memorial Michele Lizzori, iniziativa promossa da Aido comunale Rivergaro in collaborazione con Avis e Admo con la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, il patrocinio dell’Azienda Usl di Piacenza e del Comune di Coli che si svolgerà domenica 30 luglio dalle 9 al campo sportivo di Perino.

Una partita per la vita 2023

Venerdì 29 luglio, sempre al centro sportivo si terrà la presentazione delle squadre. L’appuntamento è per le 21, la serata sarà introdotta da Marzia Foletti e prevede l’intervento di Gabriella Sangiorgi, direttore del centro di riferimento trapianti dell’Emilia Romagna; Daniele Vallisa, direttore di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo dell’Ausl di Piacenza; Roberto Scarpioni direttore di Nefrologia dell’Ausl di Piacenza e Francesco Lauri, infermiere e coordinatore locale per gli espianti d’organo di Piacenza.

La settima edizione dell’iniziativa è stata presentata nella sala direzione dalla dottoressa Paola Bardasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza.

“Iniziative come questa sono quello che caratterizza Piacenza – ha evidenziato – un territorio in cui associazioni e cittadini lavorano fianco a fianco con le amministrazioni e l’Azienda Usl per portare avanti grandi e importanti progetti”.

Il direttore generale ha poi ripercorso le tappe che nell’ultimo anno hanno portato Piacenza a migliorare i dati sull’importante fronte della donazione di organi: 36 donazioni di cornee, una donazione di multitessuto, 6 di rene, 2 di fegato e una di cuore. “Dati che sono il risultato di una grande lavoro fatto che ci ha dotato di un nuovo regolamento e di un importante potenziamento delle risorse dedicate”.

Un dato positivo sottolineato anche da Francesco Lauri, infermiere e coordinatore locale per gli espianti d’organo che ha portato i saluti della dottoressa Maria Cristina Savi, coordinatore azienda attività donazione, prelievo organi e tessuti.

Roberto Mares, presidente Aido provinciale di Piacenza: “Con la partita lanciamo il messaggio che i trapianti funzionano e la Nazionale ne è l’esempio. Molti pensano che le persone dopo un trapianto non possano tornare a fare una vita normale, ma questo non è vero, lo dimostrano i fatti. Il nostro appello è quello di dire si alla donazione”.

“Negli ultimi anni l’interesse verso la donazione di organi è cresciuta, ma serve informazione e comunicazione per far conoscere l’importanza di una scelta che può salvare tante vite”. Sul tema della conoscenza e della comunicazione è intervenuto anche il dottor Ruggero Massimo Corso, direttore ad interim di Rianimazione e terapia intensiva. “Iniziative come questa – ha sottolineato il professionista – sono fondamentali fare chiarezza e fugare ogni dubbio e timore”.

“Dal 1985 – ha sottolineato il dottor Vittorio Albertazzi che ha portato i saluti di Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia – il nostro reparto ha avuto 217 pazienti con malattie renali cronache trapiantati di cui 18 da donatore vivente. Attualmente sono 139 le persone con trapianto funzionale di cui 108 afferiscono al nostro ambulatorio e vendono seguiti in maniera costante”.

Piercarlo Cigala, testimonial dell’iniziativa è la dimostrazione che il trapianto è vita e riporta alla vita. “Ho subito 26 interventi e tre trapianti: gli ultimi a luglio dello scorso anno. Il 30 luglio scenderò in campo a giocare per Michele perché si può fare”.

Il torneo di calcio è organizzato da Aido comunale Rivergaro in collaborazione con Avis e Admo. Proprio sull’importanza della donazione di midollo osseo è intervenuto Daniele Vallisa, direttore di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo, affiancato da Angela Rossi, direttore di Biologia dei trapianti. “La donazione di midollo osseo è una procedura salvavita che vede Piacenza particolarmente attenta e distintiva nel panorama regionale sia a livello di potenziali donatori sia come attività di trapianti. Tanto si è fatto per accrescere il numero dei donatori, ma ancora tanto si può fare e iniziative come questa sono fondamentali”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Stefano Nani, dirigente delle Professioni sanitarie Area Emergenza territoriale 118 e Pronto soccorso di prossimità e Enrica Rossi, direttore Emergenza territoriale 118 – che hanno voluto ringraziare personalmente i genitori di Michele Lizzori per l’importante messaggio di cui si sono fatti portavoce e donare una maglia personalizzata al direttore generale – Pierluigi Piantoni ed Emanuela Signaroldi per Aido Rivergaro, Roberto Torre, sindaco del Comune di Coli e Laura Bocciarelli, per Avis.