Recensioni online, la svolta: servirà lo scontrino e seguire varie regole. Lertora: “Il 30% delle persone influenzate dai commenti – AUDIO

Uno dei gesti che fanno i cittadini sempre più spesso prima di scegliere un ristorante o una struttura alberghiera, ma non solo, è cercare le recensioni online, dando però spesso per scontato che si tratti di valutazioni reali, ma non sempre è così. Infatti esiste addirittura un mercato delle recensioni. Propio regolarizzare la situazione sono state messe in campo normative più rigorose in modo da contrastare i giudizi sul web che potrebbero essere fuorvianti o addirittura campagne di diffamazione digitali.

Un giro di chiave arriva dall’approvazione del disegno di legge sulle Piccole e Medie Imprese, ora per l’entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il fatto di distinguere finalmente il vero dal falso – commenta Cristian Lertora di Confesercenti Piacenza – è una cosa che ha assolutamente un senso. Bene la prova dello scontrino, mentre credo sia abbastanza inutile è stata la decisione di far decadere le recensioni dopo due anni. In particolare perché se uno è comunque sereno e ha lavorato in modo tranquillo non ha senso che decadono. Ottimo invece vietare di chiedere recensioni con promesse di sconti.

Tra le novità, per essere legittimo, il commento deve essere pubblicato entro trenta giorni dal momento in cui si è vissuta l’esperienza. Poi servirà presentare uno scontrino o una fattura per avere la certezza di essere stati nel posto recensito. Un modo per distinguere il cliente reale da quello virtuale.

Calcoliamo – prosegue Lertora – che all’incirca le recensioni influenzano il 30% delle persone nel scegliere i locali. Un locale ben recensito (può spostare davvero tante persone sulla decisione di andare a mangiare in quel locale. Il vero problema è che ci sono agenzie che vendono recensioni positive, ma anche negative da indirizzare a un competitor.

Sulla presentazione dello scontrino però ci sono parecchi dubbi, tra chi parla di privacy e che ha il timore che chi compra recensioni false potrebbe comunque procurarsi scontrini reali.

Comunque con questa nuova legge sarà sempre più difficile fare recensioni false. Poi sicuramente c’è chi troverà qualche escamotage per aggirare la norma, ma credo che sarà più ostico.

Si stava meglio quando si stava peggio, quindi senza recensioni online?

Il mondo va avanti – chiude l’esponente di Confesercenti Piacenza – su mille fronti. E’ chiaro che le cose vanno gestite, vanno preseper quello che sono e soprattutto bisogna sempre usare del buon senso quando si legge una recensione. Il consiglio che do sempre, ad esempio in un ristorante quando un piatto non piace, è di segnalarlo al ristoratore prima di fare una recensione, magari il problema si può risolvere all’istante.

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