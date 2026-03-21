Referendum sulla giustizia, a Piacenza oltre 211 mila cittadini chiamati alle urne. Tutte le informazioni sul voto

Sono oltre 3 milioni e 365mila gli elettori dell’Emilia-Romagna chiamati al voto il 22 e 23 marzo, per esprimersi sul Referendum Costituzionale. A questi si aggiungono anche quasi 230mila elettori che votano dall’estero.

A Piacenza sono 211.506 gli elettori chiamati alle urne, suddivisi in 299 sezioni.

I seggi, suddivisi in 4.525 sezioni, saranno aperti domenica 22 dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio per il Referendum avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti.

Dettagli sugli elettori suddivisi per provincia, documenti, il testo del quesito, il ‘come si vota’ nonché il fac-simile della scheda elettorale possono essere consultati sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, a questo link, realizzato dall’Agenzia di informazione e Comunicazione della Giunta in collaborazione con l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Disponibile il collegamento con la Banca dati elettorale (Bde) dell’Assemblea legislativa dove sono consultabili i risultati di precedenti votazioni referendarie.

Esattamente in Emilia-Romagna gli elettori, secondo i dati aggiornati alla revisione straordinaria al 15^ giorno antecedente le elezioni e pubblicati su Il Dossier – Referendum 2026del ministero degli Interni, sono 3.365.878.

Sempre secondo il dossier del ministero degli Interni, gli elettori iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) e residenti in Emilia-Romagna sono 227.655, a cui si aggiungono 1.463 emiliano-romagnoli che, temporaneamente all’estero, votano per corrispondenza, per un totale di 229.118.

A Bologna, inoltre, sono stati istituiti 364 seggi Aire per lo scrutinio di schede relative alla circoscrizione Estero (precisamente dall’Europa.

La ripartizione degli elettori in Emilia-Romagna, per provincia, è: Bologna 776.517 elettori (1.055 sezioni); Ferrara 264.990 (406 sezioni); Forlì-Cesena 300.315 (387 sezioni); Modena 524.647 (701 sezioni); Parma 335.341 (470 sezioni); Piacenza 211.506 (299 sezioni); Ravenna 294.453 (400 sezioni); Reggio Emilia 396.915 (476 sezioni); Rimini 261.194 (331 sezioni).

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