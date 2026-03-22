Baseball – La seconda amichevole stagionale non sorride a Piacenza: sconfitta 7-2 con Sala Baganza

Il Sala Baganza, appena promosso in Serie A, mostra già buoni segnali e riesce a far valere la differenza di categoria, soprattutto in attacco. Il Piacenza, invece, pur perdendo, evidenzia alcuni progressi rispetto alla partita precedente contro Codogno: in particolare si mettono in luce D’Auria e Gardenghi, entrambi con due valide.

La gara, disputata sulla lunga distanza di tredici riprese, è stata pensata come un allenamento congiunto per permettere a tutti i lanciatori di alternarsi sul monte e riprendere ritmo, tattiche e fondamentali.

Infine, viene sottolineato che il campionato è ancora lontano e che test di questo tipo sono fondamentali per la preparazione. Il Piacenza tornerà in campo mercoledì per un’altra amichevole, questa volta contro un avversario di alto livello: la nazionale argentina U23.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy