Baseball – La seconda amichevole stagionale non sorride a Piacenza: sconfitta 7-2 con Sala Baganza

Il Sala Baganza, appena promosso in Serie A, mostra già buoni segnali e riesce a far valere la differenza di categoria, soprattutto in attacco. Il Piacenza, invece, pur perdendo, evidenzia alcuni progressi rispetto alla partita precedente contro Codogno: in particolare si mettono in luce D’Auria e Gardenghi, entrambi con due valide.
La gara, disputata sulla lunga distanza di tredici riprese, è stata pensata come un allenamento congiunto per permettere a tutti i lanciatori di alternarsi sul monte e riprendere ritmo, tattiche e fondamentali.
Infine, viene sottolineato che il campionato è ancora lontano e che test di questo tipo sono fondamentali per la preparazione. Il Piacenza tornerà in campo mercoledì per un’altra amichevole, questa volta contro un avversario di alto livello: la nazionale argentina U23.