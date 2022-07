Relazione a distanza su un sito di incontri ma sono truffatori a cui cede 30 mila euro: vittima una piacentina, due denunce

Truffe amorose, due denunce al termine di un’approfondita attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Piacenza e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza, volta al contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe amorose (c.d. romance scam), che ha permesso di individuare ed assicurare alla giustizia due persone, un uomo ed una donna di nazionalità nigeriana, autori dell’articolata truffa.

La vittima è una donna piacentina di mezz’età, che ha conosciuto su un sito di incontri un sedicente ed affascinante coetaneo americano, con cui ha avviato una relazione a distanza e che nel corso del tempo è riuscito a carpirne la fiducia.

Durante le conversazioni, la vittima ha rivelato all’interlocutore la propria data di compleanno, e quel giorno il truffatore le ha detto di averle inviato via posta un costoso regalo per tale celebrazione.

Dapprima è arrivata alla donna una finta comunicazione da parte del vettore incaricato di consegnarle il regalo proveniente dall’estero, che le ha chiesto dapprima il pagamento delle tasse sul regalo, per 1500 euro.

Pagata tale prima somma, e convinta via via dal truffatore a pagare le ulteriori richieste di denaro per l’elevatissimo valore del regalo, è arrivata a versare quasi 30.000 euro ai truffatori.

Esasperata dalle ulteriori richieste di esborso, la donna si è rivolta alla Polizia e ha sporto quindi denuncia.

Le articolate indagini della Squadra mobile, durate diversi mesi, hanno permesso di deferire all’autorità giudiziaria due soggetti per il reato di truffa, a carico dei quali è stato il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari.

Il fenomeno delle romantic scam è particolarmente diffuso, e la cifra nera per tali reati è particolarmente elevata, anche perché si tratta di un raggiro che dura per moltissimo tempo e coinvolge profondamente a livello emotivo le vittime, spesso persone sole che non riescono a capacitarsi che l’amato sia in realtà un truffatore; sul sito istituzionale https://www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-cittadini-e-i-ragazzi/truffe-romantiche-romance-scam/index.html è possibile trovare ulteriori informazioni e consigli circa tale reato, e si invita i cittadini di rivolgersi alle FF.O. qualora si tema di essere vittima di truffa o che qualcuno di vicino lo sia.