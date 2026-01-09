Remigrazione, Cgil contro la manifestazione: “Piacenza deve restare una città aperta, solidale e fondata sui valori della Costituzione”

Piacenza è, e deve continuare a essere, una città aperta, solidale e fondata sui valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica. In una nota la CGIL di Piacenza esprime “ferma contrarietà e profonda preoccupazione per la manifestazione annunciata dal sedicente comitato “Remigrazione e Riconquista” per il prossimo 24 gennaio“.
LA NOTA DELLA CGIL
I concetti e le parole d’ordine promossi da queste sigle non appartengono alla cultura del nostro territorio né alla storia del mondo del lavoro piacentino. Parlare di “remigrazione” significa sostenere politiche di esclusione e discriminazione che colpiscono la dignità delle persone e minano la coesione sociale.
La CGIL ribadisce con forza che migliaia di lavoratrici e lavoratori di origine straniera contribuiscono ogni giorno alla crescita economica, sociale e demografica della nostra provincia. Sono colleghi, studennti e studentesse, vicini di casa e cittadini che partecipano attivamente al benessere della comunità piacentina.
In una fase storica segnata da incertezze economiche e sociali, la risposta non può essere la ricerca di capri espiatori né la divisione tra lavoratori. La sicurezza e la convivenza si costruiscono attraverso l’integrazione, il rispetto dei diritti e la legalità, non con la retorica dell’allontanamento e dell’esclusione.
La Repubblica italiana riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e l’uguaglianza di tutte e tutti, senza distinzione di razza, lingua o religione. In questo senso, manifestazioni che veicolano messaggi discriminatori sono in aperto contrasto con i principi costituzionali.
La CGIL di Piacenza non resterà indifferente di fronte a tentativi di avvelenare il clima sociale della città. Rivolgiamo un appello alle istituzioni, alle forze politiche e alla società civile affinché prendano le distanze da messaggi divisivi e riaffermino con chiarezza l’impegno per una Piacenza inclusiva, democratica e antifascista.
Il sindacato continuerà a presidiare i luoghi di lavoro e il territorio per difendere i diritti di tutte e tutti, contrastando ogni forma di razzismo e intolleranza.