Remigrazione, Cgil contro la manifestazione: “Piacenza deve restare una città aperta, solidale e fondata sui valori della Costituzione”

Piacenza è, e deve continuare a essere, una città aperta, solidale e fondata sui valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica. In una nota la CGIL di Piacenza esprime “ferma contrarietà e profonda preoccupazione per la manifestazione annunciata dal sedicente comitato “Remigrazione e Riconquista” per il prossimo 24 gennaio“.

LA NOTA DELLA CGIL

I concetti e le parole d’ordine promossi da queste sigle non appartengono alla cultura del nostro territorio né alla storia del mondo del lavoro piacentino. Parlare di “remigrazione” significa sostenere politiche di esclusione e discriminazione che colpiscono la dignità delle persone e minano la coesione sociale.

La CGIL ribadisce con forza che migliaia di lavoratrici e lavoratori di origine straniera contribuiscono ogni giorno alla crescita economica, sociale e demografica della nostra provincia. Sono colleghi, studennti e studentesse, vicini di casa e cittadini che partecipano attivamente al benessere della comunità piacentina.

In una fase storica segnata da incertezze economiche e sociali, la risposta non può essere la ricerca di capri espiatori né la divisione tra lavoratori. La sicurezza e la convivenza si costruiscono attraverso l’integrazione, il rispetto dei diritti e la legalità, non con la retorica dell’allontanamento e dell’esclusione.

La Repubblica italiana riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e l’uguaglianza di tutte e tutti, senza distinzione di razza, lingua o religione. In questo senso, manifestazioni che veicolano messaggi discriminatori sono in aperto contrasto con i principi costituzionali.

La CGIL di Piacenza non resterà indifferente di fronte a tentativi di avvelenare il clima sociale della città. Rivolgiamo un appello alle istituzioni, alle forze politiche e alla società civile affinché prendano le distanze da messaggi divisivi e riaffermino con chiarezza l’impegno per una Piacenza inclusiva, democratica e antifascista.

Il sindacato continuerà a presidiare i luoghi di lavoro e il territorio per difendere i diritti di tutte e tutti, contrastando ogni forma di razzismo e intolleranza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy