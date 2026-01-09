Aggredita alle spalle e spintonata a terra, donna di 83 anni rapinata della borsetta in via Roma: indagini in corso

Aggredita e rapinata della borsetta, vittima una donna di 83 anni. I fatti sono accaduti questa mattina in via Roma. Secondo quanto ricostruito, pare che la donna stesse camminando lungo la via quando due uomini l’avrebbero raggiunta alle spalle.

Una volta giunti a pochi centimetri dall’anziana, i due l’avrebbero spintonata violentemente, facendola cadere a terra.

A quel punto i due le avrebbero strappato la borsetta e poi sarebbero fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri, giunti sul posto: i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e ora sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori. Fortunatamente l’83enne non ha riportato lesioni.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy