Aggredita alle spalle e spintonata a terra, donna di 83 anni rapinata della borsetta in via Roma: indagini in corso

Aggredita e rapinata della borsetta, vittima una donna di 83 anni. I fatti sono accaduti questa mattina in via Roma. Secondo quanto ricostruito, pare che la donna stesse camminando lungo la via quando due uomini l’avrebbero raggiunta alle spalle.
Una volta giunti a pochi centimetri dall’anziana, i due l’avrebbero spintonata violentemente, facendola cadere a terra.
A quel punto i due le avrebbero strappato la borsetta e poi sarebbero fuggiti facendo perdere le proprie tracce.
Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri, giunti sul posto: i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima e ora sono in corso le indagini per risalire all’identità degli aggressori. Fortunatamente l’83enne non ha riportato lesioni.