Renate – Piacenza, servono punti per evitare la retrocessione

Il pareggio ottenuto la scorsa settimana con la Pro Vercelli serve a poco, ma a spaventare i sostenitori è l’assenza di gioco di questa squadra che, lo ribadiamo, da tre settimane a questa parte è come se avesse spento la luce. Il pareggio del “Garilli” è per altro piuttosto casuale, poiché i piemontesi sono stati in grado di confezionare almeno altre tre nitide palle gol e solo un Nocchi in stato di grazia ha salvato il risultato con una prestazione sopra le righe tra i pali. Scazzola, tornato a Piacenza come l’autore del miracolo, ora è stato messo in discussione e benché la società lo abbia riconfermato al termine del match è chiaro che ulteriori risultati senza successo potrebbero determinarne l’esonero.

Cosenza torna a disposizione del tecnico e si giocherà il posto con Zanandrea, autore comunque di una gara discreta. Ovviamente è pesante l’assenza di Persia che deve operarsi al crociato, ma quella con ogni probabilità sarà una problematica cronica per il mister, essendo i tempi di recupero mediamente piuttosto lunghi.

Al “Città di Meda” il Piacenza affronterà un Renate che è precipitato al settimo posto e che nell’ultimo mese ha faticato non poco. La squadra di Andrea Dossena pur avendo una rosa di tutto rispetto, ha racimolato solamente due punti nelle ultime 5 gare, lasciando le posizioni di comando del girone A. Ora l’obiettivo dei nerazzurri è quello di qualificarsi ai playoff col miglior piazzamento possibile.

Il Piacenza non può fare sconti

Lo ribadiamo ormai da tempo: per i biancorossi sono tutte finali e, purtroppo, le ultime tre partite hanno reso il percorso ancor più complicato. La Triestina ha solo 2 lunghezze di ritardo da Cesarini e compagni che, venissero scavalcati ripiomberebbero all’ultimo posto che costerebbe la retrocessione diretta a fine anno. Bisogna inoltre ricordare che non si disputerebbero nemmeno i playout in caso di penultimo posto con un distacco superiore agli otto punti dalla terzultime e, visto che le rivali viaggiano a vele spiegate, l’unico modo di rimanere ancorati a questa serie C è quella di trovare un risultato favorevole. Alla squadra serve un’iniezione di fiducia immediata per affrontare al meglio le prossime gare in cui ci saranno tanti scontri diretti.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2) Nocchi, Accardi, Cosenza, Nava, Munari, Palazzolo, Chierico, Suljic, Rizza, Cesarini e Morra .All. Scazzola

La giornata di campionato

Sabato 18 febbraio, ore 14:30

Renate – Piacenza

Novara – Pro Sesto

Trento – Pordenone



ore 17:30

Arzignano – Ablinoleffe

Padova – Triestina

Pro Patria – Pergolettese

Pro Vercelli – Virtus Verona

Sangiuliano – FeralpiSalò



Domenica 19 febbraio, ore 12:30

Juventus – Lecco



ore14:30

Mantova – Vicenza

La classifica

Pro Sesto e Feralpi 47; Pordenone 46; Lecco 45; Vicenza 44; Pro Patria 43; Renate 39; Arzignano e Juventus Next Gen 38; Novara 37; Pro Vercelli e Padova 35; Albinoleffe e Treno 34; Virtus Verona 32; Sangiuliano e Mantova 31; Pergolettese 30; Piacenza 24; Triestina 22