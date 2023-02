Trasporto pubblico, sciopero nazionale indetto per venerdì 17 febbraio da USB

Seta informa gli utenti del servizio di trasporto pubblico di Modena, Reggio Emilia e Piacenza che per venerdì 17 febbraio 2023 è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, con il rispetto delle fasce orarie di garanzia, da parte dell’Organizzazione Sindacale USB-Lavoro Privato. Inoltre, per il solo bacino provinciale di Reggio Emilia le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL e UGL TRASPORTI hanno indetto uno sciopero aziendale di 4 ore.



L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA potrebbe dar luogo a disagi per quanto riguarda la regolarità del servizio, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare le relative pagine del sito web di SETA: Modena – Reggio Emilia – Piacenza

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie pubblicate nelle sezioni “Linee” del sito web.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare SETA al numero telefonico 840 000 216, o via WhatsApp al numero 334 2194058.