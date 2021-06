Responsabilità dei Sindaci, primi cittadini piacentini: “Siamo un parafulmine, ormai in via di estinzione” Questo quanto emerge dal sondaggio fatto da Radio Sound con 4 primi cittadini del territorio dopo la notizia dell’avviso di garanzia alla sindaca di Crema, Stefania Bonaldi, per l’episodio del bimbo che si è ferito all’asilo comunale.

Ci sentiamo abbandonati, spiega il Sindaco di Cortemaggiore Gabriele Girometta. “Siamo quelli rimasti nel fortino. In particolare possiamo dire di essere esposti dai colpi che arrivano da tutte le direzioni. Non penso serva indagare un primo cittadino per un episodio del genere”.

Ormai la categoria dei Sindaci – spiega Lucia Fontana da Castel San Giovanni – è in via di estinzione. Questo non significa che pretendiamo una sorta di immunità, ma sarebbe opportuno limitare quelle che sono le responsabilità. Infatti mi vien difficile pensare a un coinvolgimento di un Sindaco, e quindi la sua responsabilità, in un caso del genere“.

Secondo il Sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi quella di Crema è una notizia allucinante. “Non è possibile dare responsabilità ai primi cittadini su queste cose, è responsabilità degli insegnanti segnalare se qualcosa non va. Ci troviamo in un sistema paradossale. In particolare si va sempre a caccia di un colpevole”.

Per il Sindaco di Podenzano Alessandro Piva ormai la categoria è diventata una sorta di parafulmine. “Io sul caso di Crema sono solidale con il primo cittadino. Veniamo visti dai cittadini come una persone adatte a risolvere i problemi, ma la distanza tra lo Stato e i Comuni è troppo grande”.

