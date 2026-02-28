Resta alta l’attenzione nelle zone della movida, 262 persone identificate e dieci locali controllati

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante, strada Farnesiana) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 154 persone, di cui 33 con precedenti di polizia, controllati 72 veicoli e 2 esercizi pubblici.
Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo teso a verificare anche la sicurezza dei locali della movida piacentina.
In particolare, personale della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Locale, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e dell’A.U.S.L. di Piacenza (per un totale di 18 operatori impiegati) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali nella zona del centro città, tra il Pubblico Passeggio e il Corso Vittorio Emanuele, estendendoli anche nelle zone di Via Genova, nonché nelle aree a criticità più accentuata di Viale Dante, Via Conciliazione, Via Nasalli Rocca e Piazzale Libertà.
Nella serata di ieri sono state identificate complessivamente 108 persone, di cui 26 con precedenti di Polizia, controllati 8 esercizi commerciali, rilevate 11 irregolarità a cura dei Vigili del fuoco e dell’A.U.S.L. (che saranno oggetto di successiva contestazione). Nell’occasione è stato chiuso un locale per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro mediante apposizione dei sigilli da parte della locale A.U.S.L., in relazione a rilievi evidenziati sulla tenuta dell’impianto elettrico oltre che delle uscite sicurezza.