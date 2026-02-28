Serie B – Bakery Piacenza-Agrigento, Tomassini: “Le sconfitte non ci abbattono, pensiamo gara dopo gara” – AUDIO

Bakery Piacenza torna in campo al PalaBakery, domenica 1 marzo alle ore 12, per affrontare Moncada Energy Agrigento nella gara valida per la 29esima giornata di Serie B Nazionale.

Le parole di Giannone prima di Bakery-Agrigento

A presentare la sfida con i siciliani ci pensa l’assistente allenatore biancorosso, Riccardo Tomassini: “Nella gara d’andata abbiamo perso di misura al termine di una partita solida e, pur sapendo del valore alto degli avversari, vogliamo replicare. Pensiamo a una gara per volta, anche perché sappiamo che arriverà Agrigento con giocatori talentuosi come Conti, Douvier e Zampogna con capacità balistiche importanti e ci daranno filo da torcere sul piano fisico. Ma siamo pronti per fare una grande prestazione”.

Per la prima volta in stagione, partita in programma alle ore 12. Una novità che cambierà la routine dei biancorossi: “Di solito, siamo abituati a una sessione di tiro al mattino e poi a una pausa prima della gara. Questo porta a una carica emotiva che aumenta nel corso della giornata, invece stavolta saremo pronti a scendere subito in campo e penso possa essere positivo per una squadra giovane come la nostra, che vuole sfogare subito tutta l’energia che ha dentro”.

In attesa di un’altra settimana con tre impegni alle porte, dato che Bakery sfiderà Monferrato nel turno infrasettimanale e poi Treviglio la domenica successiva, passo indietro per cercare di capire cosa non è andato nelle sconfitte contro Assigeco, Desio e Omegna: “Non ce le aspettavamo perché arrivavamo da un periodo molto positivo in allenamento, eravamo sicuri e determinati di poter raccogliere un risultato importante. Le ultime partite non ci hanno comunque tolto fiducia e morale, anzi sono state una spinta per rimetterci al lavoro nel modo giusto e provare a riscattarci”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy