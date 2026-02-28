Serie B – Bakery Piacenza-Agrigento, Tomassini: “Le sconfitte non ci abbattono, pensiamo gara dopo gara” – AUDIO

Bakery Piacenza torna in campo al PalaBakery, domenica 1 marzo alle ore 12, per affrontare Moncada Energy Agrigento nella gara valida per la 29esima giornata di Serie B Nazionale.
Le parole di Giannone prima di Bakery-Agrigento
A presentare la sfida con i siciliani ci pensa l’assistente allenatore biancorosso, Riccardo Tomassini: “Nella gara d’andata abbiamo perso di misura al termine di una partita solida e, pur sapendo del valore alto degli avversari, vogliamo replicare. Pensiamo a una gara per volta, anche perché sappiamo che arriverà Agrigento con giocatori talentuosi come Conti, Douvier e Zampogna con capacità balistiche importanti e ci daranno filo da torcere sul piano fisico. Ma siamo pronti per fare una grande prestazione”.
Per la prima volta in stagione, partita in programma alle ore 12. Una novità che cambierà la routine dei biancorossi: “Di solito, siamo abituati a una sessione di tiro al mattino e poi a una pausa prima della gara. Questo porta a una carica emotiva che aumenta nel corso della giornata, invece stavolta saremo pronti a scendere subito in campo e penso possa essere positivo per una squadra giovane come la nostra, che vuole sfogare subito tutta l’energia che ha dentro”.
In attesa di un’altra settimana con tre impegni alle porte, dato che Bakery sfiderà Monferrato nel turno infrasettimanale e poi Treviglio la domenica successiva, passo indietro per cercare di capire cosa non è andato nelle sconfitte contro Assigeco, Desio e Omegna: “Non ce le aspettavamo perché arrivavamo da un periodo molto positivo in allenamento, eravamo sicuri e determinati di poter raccogliere un risultato importante. Le ultime partite non ci hanno comunque tolto fiducia e morale, anzi sono state una spinta per rimetterci al lavoro nel modo giusto e provare a riscattarci”.