Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è in corso l’esecuzione dei lavori di riparazione del muro in sassi di sostegno della carreggiata alla progressiva km 5+800, lungo la Strada Provinciale n. 16 di Coli nel territorio comunale di Coli. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante restringimento della carreggiata alla progressiva km 5+800 circa, lungo la Strada Provinciale n. 16 di Coli, dal giorno 08.03.2023 al giorno 31.03.2023, nel territorio comunale di Coli.