Rete elettrica a Gragnano Trebbiense, Albasi: “Soddisfazione, risultato concreto della collaborazione istituzionale”

“Esprimo soddisfazione per l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea interrata a media tensione a Gragnano Trebbiense, un intervento importante e atteso dal territorio, che va nella direzione di migliorare la qualità e la continuità del servizio elettrico per cittadini e imprese”. – Così il consigliere regionale Lodovico Albasi commenta l’avvio del cantiere per la nuova infrastruttura da circa 7 chilometri, dal valore di oltre 1,2 milioni di euro, destinata a collegare la cabina primaria di Rottofreno alla rete di distribuzione elettrica del paese.

“Nei mesi scorsi – ricorda Albasi – avevo presentato un atto in Assemblea legislativa (*) segnalando, tra gli altri, proprio il caso di Gragnano Trebbiense, dove si registravano frequenti micro interruzioni della fornitura elettrica, con disagi significativi per famiglie e attività economiche”.

Il confronto istituzionale

“Per questo avevo sollecitato un confronto istituzionale con i gestori della rete elettrica per individuare soluzioni strutturali e tempestive. In quell’occasione avevo anche sottolineato con forza che la mancata manutenzione preventiva o la mancata sostituzione di componenti difettose, qualora fosse risultata la causa dei problemi, non potesse tradursi in un onere a carico delle utenze, ma dovesse trovare adeguate soluzioni di natura risarcitoria, affinchè gli effetti negativi non restassero a carico della collettività”.

“E’ fondamentale garantire anche nei piccoli comuni e nelle aree non metropolitane un elevato standard di continuità e affidabilità nella fornitura di energia elettrica”.

Una risposta concreta

“L’avvio di questo intervento rappresenta una risposta concreta a quelle criticità e dimostra quanto sia fondamentale il dialogo tra istituzioni, gestori del servizio e realtà territoriali. Desidero quindi ringraziare i vertici di Enel e di E-Distribuzione, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Gragnano, Confindustria Piacenza e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio”.

“Si tratta di un investimento strategico – conclude Albasi – che contribuirà a rendere il servizio elettrico più stabile, efficiente e adeguato alle crescenti esigenze energetiche. Un risultato che conferma l’importanza della collaborazione istituzionale per affrontare e risolvere in modo efficace le criticità segnalate dai cittadini e dalle imprese”.

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