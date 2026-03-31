Festività pasquali, il vademecum Iren per la raccolta dei rifiuti

31 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
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Le festività pasquali sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a Piacenza e provincia.

Comune di Piacenza

In occasione delle festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, in occasione delle festività pasquali, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. 

Gli sportelli IREN ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607  rimarranno chiusi durante le festività. Durante le festività non verranno effettuati i ritiri del cartone presso le utenze commerciali.

I CENTRI DI RACCOLTA di Piacenza e provincia rimarranno chiusi la domenica di Pasqua mentre Lunedì 6 Aprile (Pasquetta), solo i Centri di Raccolta di Piacenza effettueranno un orario di apertura ridotto, dalle ore 9 alle ore 12; gli altri rimarranno chiusi.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 – 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Inoltre, è possibile utilizzare l’App IREN Ambiente per smartphone e tablet. I calendari dei servizi di raccolta rifiuti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it 

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