“Frequentato da soggetti pericolosi e chiuso già in tre occasioni”, revocata la licenza a un bar di via Marinai d’Italia

Il Comune di Piacenza, su richiesta della prefettura, ha revocato la licenza dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a un bar di via Marinai d’Italia. Da diversi controlli di polizia effettuati fin dal 2020, l’esercizio in questione era risultato abitualmente frequentato da soggetti “controindicati o comunque pericolosi per l’ordine pubblico”. Tanto da essere stato colpito da ben 3 provvedimenti di chiusura adottati in meno di due anni dal Questore. Ora arriva la sentenza definitiva per il locale.

Questo è uno dei tanti interventi e servizi di monitoraggio messi in campo dalle forze dell’ordine, coordinate dalla prefettura di Piacenza.

Si è tenuta infatti nella giornata di ieri una seduta del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Daniela Lupo.

Si è fatto il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio appositamente disposti dal Prefetto d’intesa con i vertici delle Forze di polizia.