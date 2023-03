Stava pedalando in sella alla propria bicicletta quando è stata colta da un malore ed è caduta rovinosamente a terra. I fatti sono accaduti in via Sant’Antonino. La donna è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi condotta all’ospedale, non si troverebbe in gravi condizioni. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.