Il barista gli rifiuta un drink perché già ubriaco, ribalta i tavoli e aggredisce i carabinieri: arrestato

Il titolare del bar ha rifiutato di servirgli da bere vedendolo già ubriaco, lui ha dato in escandescenze ribaltando sedie e tavoli del locale. I fatti sono accaduti ieri sera a Gossolengo. Il barista ha subito chiamato i carabinieri che si sono precipitati sul posto. Di tutta risposta l’uomo, 55 anni, ha iniziato ad aggredire anche i militari che alla fine sono riusciti a bloccarlo per poi portarlo in caserma. Nella colluttazione uno dei carabinieri ha riportato anche alcune lesioni non gravi. Il 55enne è stato così arrestato.