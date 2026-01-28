Il Comune rafforza i presìdi di legalità: approvate le linee guida contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato le Linee guida per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, uno strumento operativo che rafforza il sistema di tutela della legalità all’interno dell’azione amministrativa dell’ente.

LA NOTA DELLA GIUNTA COMUNALE

«Tenere alta la guardia su questi temi è un dovere delle istituzioni – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi –. Rigore amministrativo, trasparenza e correttezza delle procedure devono sempre venire prima di ogni altra cosa, perché sono la base della fiducia dei cittadini e della credibilità dell’azione pubblica».

Il provvedimento definisce in modo chiaro ruoli, responsabilità e procedure per individuare e prevenire possibili tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, in particolare nei settori più esposti come appalti pubblici, concessioni edilizie, attività produttive e gestione delle risorse pubbliche.

L’obiettivo è rendere il Comune non solo soggetto da tutelare, ma parte attiva nella prevenzione, rafforzando la capacità dell’ente di intercettare situazioni anomale e di collaborare in modo strutturato con le autorità competenti. Le Linee guida introducono criteri di valutazione del rischio, procedure di verifica delle controparti, sistemi di monitoraggio delle operazioni atipiche e un modello di segnalazione interna riservata, a tutela di chi opera all’interno dell’organizzazione comunale.

Particolare attenzione è rivolta ai settori strategici dell’ente, chiamati ad applicare in modo coordinato le nuove indicazioni, rafforzando trasparenza, tracciabilità delle operazioni e correttezza dei rapporti con soggetti esterni.

Il provvedimento non comporta nuovi oneri economici per il Comune, ma rappresenta un rafforzamento qualitativo dell’azione amministrativa, in linea con i principi di buona amministrazione, legalità e responsabilità pubblica.

Con l’approvazione delle Linee guida, il Comune di Piacenza compie un ulteriore passo nel consolidamento dei presìdi di legalità, a tutela dell’interesse pubblico, della concorrenza leale e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

