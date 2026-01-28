Alcol e droga al volante, incidenti e omissione di soccorso: tre persone denunciate dai carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno denunciato in stato di libertà tre uomini per gravi violazioni al Codice della Strada, tutte riconducibili alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, connessi a sinistri stradali avvenuti nei comuni di Podenzano, Monticelli d’Ongina e Cadeo.

Nel primo episodio, avvenuto la sera del 25 gennaio intorno alle 19:30 a “Crocetta” di San Polo, frazione del comune di Podenzano, i carabinieri di Pontenure hanno denunciato un giovane piacentino di 28 anni, trovato alla guida di un’Audi A3 incidentata e ferma sul ciglio della SP6. Il giovane, che non si era fermato dopo aver causato un incidente stradale, è stato sottoposto a test alcolemico, risultando positivo con un tasso di 0,86 g/l. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stato contestato anche il reato di omissione di soccorso. Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida, mentre l’auto, non di sua proprietà, è stata riaffidata ai legittimi terzi.

Il giorno successivo, nel primo pomeriggio del 26 gennaio, i carabinieri di Monticelli d’Ongina hanno denunciato un 54enne, residente a Cortemaggiore. L’uomo, aveva provocato un incidente stradale con un’altra vettura, fortunatamente senza feriti, ma è risultato positivo all’alcoltest con un valore superiore alla soglia penale. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo, che è stato affidato a una ditta idonea.

Infine il Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda ha denunciato un piacentino di 29 anni residente a Castell’Arquato, dopo un incidente stradale. Il giovane automobilista è stato sottoposto a esami clinici presso l’Ospedale di Parma che hanno accertato un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti e la positività all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso, la patente è stata ritirata e il 29enne denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica da alcol e droga. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto il 6 gennaio alle 4 del mattino a Cadeo, lungo la SP30 in località Roveleto. Alla guida di un furgone Fiat Scudo, era uscito autonomamente di strada, rimanendo incastrato e privo di coscienza all’interno del mezzo. Era stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale a Parma in eliambulanza. Fortunatamente non era in pericolo di vita. I successivi accertamenti hanno confermato i dubbi circa il suo stato di alterazione alla guida probabile causa dell’incidente autonomo.

