Torna “Rido sogno e volo”, la magia dei clown e del teatro circo contemporaneo

Presentata la settima edizione di “Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. La Rassegna di teatro, clown e circo contemporaneo è sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano, dalla Regione Emilia Romagna, dal Ministro della Cultura ed è in collaborazione con ASP-Città di Piacenza, Bistrò Sociale «Piccoli Mondi».

Ingresso a biglietto dedicato a seconda dello spettacolo.

“Sottoscrivendo l’attenzione sempre desta verso i temi socio/culturali ed umani, la Rassegna debutta con un gruppo ucraino di fama europea, che ha rivoluzionato il concetto di mimo, inserendo nella drammaturgia dei loro progetti creativi i temi di attualità, socialmente più scottanti”, spiegano gli organizzatori.

“Questo spettacolo affronta in modo leggero, ma incisivo il rapporto dell’uomo contemporaneo con i social ed il mondo digitale, il rapporto complesso che abbiamo con la nostra immagine nel mondo, e con il senso di realtà che questo mondo parallelo ci restituisce o meno. DEBUTTO venerdì 24 ottobre QUARTETTO DEKRU con VIRTUAL REALITY”.

Per prima arriverà a novembre, sempre su temi sociali, la serata in coppia dedicata

alla danza, con una geografia particolare: dalla Sardegna LUPA MAIONE porta un teatro danza surreale, dove il corpo si scompone e si trasforma tra sogno e realtà, mentre tra tango e poesia I MERCANTI DELLA NEVE con la loro «»ILLEGALITà UMANA», da Milano raccontano le storie e le atmosfere degli ultimi, degli artisti censurati, di chi non ha voce perché fuori dagli schemi e cliché della cultura dominante.

Il VOLO si declina nella seconda serata in coppia dedicata al circo

contemporaneo un doppio debutto tutto particolare, con due nuove creazioni: due piacentini, l’una in fuga e l’altro di adozione, MARZIA ZAMBIANCHI e DAVIDE MILANI, sono giovanissimi autori ed interpreti del circo contemporaneo italiano e portano la loro visione della contaminazione tra uomo/donna/natura a confronto con il potere costituito, l’una riappropriandosi della figura di EVA nella sua «E.», la quale combatte un Dio non troppo riconosciuto o riconoscibile, l’altro alle prese con un UOMO-PESCE contro corrente che del suo «ITTIOCRACY» fa luogo di subacquea lotta di gravità.

DEBUTTI MANICOMICS DEDICATI AI GIOVANI E AI GIOVANISSIMI

Oltre agli appena citati debutti, ancora Piacenza crea nuove produzioni e questa volta in casa Manicomics: Mauro Mozzani si confronta con un testo e regia originali firmati da Enrica Carini sul tema della perdita e del lutto dedicato ai più piccini e alle famiglie. Ancora una coppia questo debutto la forma con l’altro debutto Manicomics, di Agostino

Bossi che indossa «Il toni» per uno spettacolo dedicato al lavoro e alla creatività per le giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro.

I SOLO TEATRAL CIRCENSI

Artisti monologanti campeggiano la scena: da Andrea Robbiano che porta il suo «Nessuno» in forma di commedia cantata, a Claudio Cremonesi che racconta la decadenza del giocoliere, uomo che lascia andare con il tempo le forme che lo hanno tenuto in equilibrio in gioventù, per prenderne altre, nuove differenti, magari sorprendenti…chissà?

IL SOGNO A NATALE

Claudio Milani con la sua conta di Natale sovverte con un gioco di parole la storia famosa e porta in scena la sorpresa mai soddisfatta pienamente dell’attesa della notte di Natale. Ancora narrazione e fantasia alla ribalta del Teatro Manicomics.

RIDERE SENZA PAROLE

Shaolin Clown è uno spettacolo esilarante di Tom Corradini, che racconta ai giovani di come lasciare fuori i ritmi frenetici della vita moderna ed imparare ad ascoltare il silenzio sia divertente, intelligente, rivelatore.

