Spaccio di droga a domicilio, rimpatriato il 22enne albanese arrestato tre giorni fa

Il cittadino albanese arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nella giornata del 9 febbraio 2026, è stato espulso, a seguito di udienza di convalida tenuta dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza, ed accompagnato, nella giornata dell’11 febbraio 2026, da personale della Questura alla frontiera di Milano Malpensa destinazione Tirana.

Dopo alcuni giorni di osservazione e pedinamento in città, era emerso come il ragazzo stesse rifornendo una vasta platea di assuntori, muovendosi per tutta la città in macchina per raggiungere la clientela e non dare punti di osservazione fissi agli investigatori.

