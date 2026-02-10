Spaccio a domicilio, consegnava la droga ai clienti direttamente a casa: 22enne scoperto e arrestato

Nella giornata di ieri, al culmine di una serie di appostamenti, la Polizia di Stato di Piacenza ha arrestato uno spacciatore, individuato nel corso dei controlli quotidianamente posti in essere da equipaggi anche in borghese.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Mobile ha infatti tratto in arresto in via Dionigi Carli un giovane cittadino albanese per detenzione e spaccio di cocaina, in quanto lo stesso aveva avviato una lucrosa attività di spaccio a domicilio a Piacenza.

Dopo alcuni giorni di osservazione e pedinamento in città, era emerso come il ragazzo stesse rifornendo una vasta platea di assuntori, muovendosi per tutta la città in macchina per raggiungere la clientela e non dare punti di osservazione fissi agli investigatori.

Lo spacciatore, a bordo di una Fiat Punto presa a noleggio, raggiungeva gli acquirenti di sostanza stupefacente che avevano richiesto della cocaina, portandogliela direttamente a destinazione.

Dopo un’attenta attività di osservazione, i poliziotti nel primo pomeriggio di ieri sono intervenuti dopo una cessione di sostanza. Hanno controllato lo spacciatore e lo hanno bloccato dagli operatori.

Perquisito, lo hanno trovato in possesso di altre 7 dosi di cocaina, nonché di 210 euro.

Il soggetto, un cittadino albanese classe 2004, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e privo di precedenti, è finito in manette per spaccio di stupefacenti.

L’acquirente invece, una cittadina italiana quarantenne, era in possesso di una dose di cocaina ed era sanzionata quale assuntrice di sostanze.

