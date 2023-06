Nicolini (Seta): “Possibili rincari sui biglietti del trasporto extraurbano”

“I biglietti per gli autobus extraurbani potrebbero aumentare”. Lo ha detto Antonio Nicolini, presidente di Seta, nel corso dell’audizione in commissione a palazzo Mercanti. Nicolini, infatti, è stato convocato dalla giunta comunale e dal consiglio per fare il punto sulla situazione del trasporto pubblico. E se per quello urbano non sono previsti rincari, diverso è il destino per il trasporto extraurbano.

I costi dei biglietti infatti potrebbero subire un aumento, anche se Nicolini lo definisce “piccolo”. Come ha spiegato Nicolini, sono oltre dieci anni che i biglietti del servizio extraurbano non vengono toccati, nonostante l’inflazione in questo arco temporale sia cresciuta del 18%.