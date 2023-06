Ancora lupi a pochi metri dalle case, ad Agazzano si azzuffano in piazza: ripresi dalla videosorveglianza

Un mistero fortunatamente risolto nel migliore dei modi, ma che qualche timore lo lascia lo stesso. Nei giorni scorsi, nella piazza di Agazzano, erano state notate chiazze di sangue, ritrovamento che aveva sollevato inquietudine tra i residenti.

Amministrazione e forze dell’ordine hanno deciso così di visionare le telecamere di sorveglianza. Si è scoperto che fortunatamente nessun essere umano si è azzuffato ferendosi. Ma la realtà delle cose qualche perplessità la lascia lo stesso. Già perché ad azzuffarsi sono stati quattro lupi. Nella piazza del paese. Ennesimo allarme, dunque, per la presenza dei lupi sempre più prossimi alla città e alle case.

Poco tempo fa un lupo, pare almeno fosse lo stesso esemplare, era stato visto aggirarsi per le strade di Piacenza, prima in via Malta e poi in via Bianchi.