Rinnovato il contratto integrativo per i lavoratori di Just Eat, Cisl: “Risultato significativo a cui abbiamo lavorato intensamente”

Rinnovo siglato per il contratto integrativo Just Eat Italia, valido fino al 31 dicembre 2027. “Un risultato significativo a cui abbiamo lavorato intensamente”.

“Per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro – fa presente Salvatore Buono, segreterio Fit Cisl a Piacenza – l’intesa prevede elementi nuovi: pianificazione settimanale dei turni che verranno comunicati al rider entro la mezzanotte di venerdì, con diritto a un sabato libero al mese; una riduzione delle tempistiche per l’applicazione integrale del Ccnl della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. Sul versante economico – aggiunge il dirigente sindacale – si prevede un allineamento automatico agli aumenti retributivi contemplati dal contratto rinnovato il 6 dicembre 2024”.

“Su richiesta delle organizzazioni sindacali, inoltre, è stato istituito un premio di risultato che sarà erogato in quote trimestrali e, a discrezione del lavoratore, in forma monetaria o convertibile in welfare”. Il premio si basa su due indicatori: presenza e produttività. In tema di salute e sicurezza – rimarca la Fit-Cisl aspetti centrali dell’accordo, le parti hanno confermato il Protocollo meteo per i casi di condizioni avverse e introdotto un’im portante novità: l’attivazione della tutela legale a favore dei lavoratori vittime di aggressioni o di altri eventi che possano minacciare la propria incolumità fisica.

“L’intesa rappresenta un passo importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro e, di conseguenza, della qualità del servizio. Nel settore del food delivery, anche alla luce delle recenti vicende emerse dalla cronaca, è necessaria una reale stabilizzazione per questa categoria di lavoratori’.

