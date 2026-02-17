Crisi Sigma, Albasi e Quintavalla (Pd): “Al lavoro per tutelare i lavoratori e proteggere i punti vendita”

“La Regione segue con attenzione la crisi della cooperativa Realco di Reggio Emilia, che mette a rischio l’occupazione di circa 1500 lavoratori, di cui circa ottanta in provincia di Piacenza, impiegati nei supermercati Sigma nei centri commerciali Borgo Faxhall e Farnesiana di Piacenza e in centro città a Castel San Giovanni e nel punto vendita Ecu di viale Dante a Piacenza. Il Tribunale di Bologna, presso cui il Gruppo Realco ha depositato istanza di concordato preventivo, ha già nominato due commissari. Dal Tavolo di salvaguardia occupazionale avviato dalla Regione è emerso che per 352 lavoratori è stata chiesta la Cassa integrazione. E pochi giorni fa, tredici punti vendita in Emilia-Romagna, tra cui i quattro piacentini, sono stati temporaneamente chiusi, acuendo ancora di più la preoccupazione degli addetti e dei cittadini”. Così in una nota i consiglieri regionali Lodovico Albasi e Luca Quintavalla (Pd).
“Come ha già spiegato l’assessore Paglia, la crisi di Realco è una delle più grosse tra quelle affrontate in Emilia-Romagna negli ultimi anni. La seguiremo, come abbiamo sempre fatto – rassicurano i consiglieri dem – per salvaguardare i punti vendita, che sono un presidio fondamentale per la popolazione, con particolare riferimento ai paesi e ai piccoli centri. E soprattutto per garantire continuità occupazionale ai lavoratori che legittimamente vivono questa situazione con timore e incertezza. A loro e alle loro famiglie siamo vicini come Regione e ci impegniamo affinché si giunga a una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte”. “Stiamo promuovendo un’interrogazione in Assemblea Legislativa – concludono Albasi e Quintavalla – al fine di tenere viva la questione e ricevere aggiornamenti puntuali sull’evoluzione della crisi”.