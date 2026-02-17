Crisi Sigma, Albasi e Quintavalla (Pd): “Al lavoro per tutelare i lavoratori e proteggere i punti vendita”

“La Regione segue con attenzione la crisi della cooperativa Realco di Reggio Emilia, che mette a rischio l’occupazione di circa 1500 lavoratori, di cui circa ottanta in provincia di Piacenza, impiegati nei supermercati Sigma nei centri commerciali Borgo Faxhall e Farnesiana di Piacenza e in centro città a Castel San Giovanni e nel punto vendita Ecu di viale Dante a Piacenza. Il Tribunale di Bologna, presso cui il Gruppo Realco ha depositato istanza di concordato preventivo, ha già nominato due commissari. Dal Tavolo di salvaguardia occupazionale avviato dalla Regione è emerso che per 352 lavoratori è stata chiesta la Cassa integrazione. E pochi giorni fa, tredici punti vendita in Emilia-Romagna, tra cui i quattro piacentini, sono stati temporaneamente chiusi, acuendo ancora di più la preoccupazione degli addetti e dei cittadini”. Così in una nota i consiglieri regionali Lodovico Albasi e Luca Quintavalla (Pd).

“Come ha già spiegato l’assessore Paglia, la crisi di Realco è una delle più grosse tra quelle affrontate in Emilia-Romagna negli ultimi anni. La seguiremo, come abbiamo sempre fatto – rassicurano i consiglieri dem – per salvaguardare i punti vendita, che sono un presidio fondamentale per la popolazione, con particolare riferimento ai paesi e ai piccoli centri. E soprattutto per garantire continuità occupazionale ai lavoratori che legittimamente vivono questa situazione con timore e incertezza. A loro e alle loro famiglie siamo vicini come Regione e ci impegniamo affinché si giunga a una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte”. “Stiamo promuovendo un’interrogazione in Assemblea Legislativa – concludono Albasi e Quintavalla – al fine di tenere viva la questione e ricevere aggiornamenti puntuali sull’evoluzione della crisi”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy