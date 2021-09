Rissa in piazzale Genova a colpi di bastoni, ferito un giovane: indagini in corso

Violenta rissa in pieno centro, giovane ferito. I fatti sono accaduti giovedì sera, a piazzale Genova. Non è chiaro cosa sia accaduto di preciso e i carabinieri starebbero cercando di approfondire la questione. Senza dubbio alcuni giovani sono venuti alle mani, una zuffa violenta durante la quale sarebbero comparsi anche alcuni oggetti contundenti come bastoni.

Alcuni passanti hanno chiamato il 112 ma all’arrivo immediato dei militari i riottosi si erano già dileguati. A terra era rimasto solo uno dei ragazzi che nella rissa aveva avuto la peggio.

Come detto non è chiaro se si sia trattato di un diverbio o di una spedizione punitiva vera e propria. Il giovane ferito ha riportato due settimane di prognosi per lesioni varie.