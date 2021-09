Grattacielo in fiamme a Milano, le indagini toccano il Piacentino: perquisita un’azienda di Fiorenzuola

Incendio al grattacielo di Milano, perquisizioni in un’azienda di Fiorenzuola. I pannelli di rivestimento del palazzo nel quartiere Vigentino, infatti, sono stati prodotti da una ditta con sede nel capoluogo della Valdarda.

La Procura di Milano sta indagando per cercare di capire come le fiamme abbiano potuto avvolgere in così poco tempo l’intero grattacielo causando danni devastanti. Sotto la lente ogni aspetto strutturale dell’edificio e per questo motivo anche i pannelli di rivestimento.

Gli agenti della polizia giudiziaria e i vigili del fuoco sono stati così nella sede della ditta piacentina per acquisire informazioni e documentazione.