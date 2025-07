Maxi rissa in via Boselli e nelle vie limitrofe, spuntano bastoni e coltelli: due feriti

Maxi rissa in via Boselli, due feriti e una persona fermata. Secondo una prima ricostruzione pare che tra due donne sia iniziata una lite, nei pressi dell’incrocio con via Sbolli.

I rispettivi compagni e amici avrebbero iniziato a prendere le loro parti e in poco tempo sarebbe scoppiata la rissa. Una decina le persone coinvolte, pare di origine africana e nordafricana.

I soggetti coinvolti avrebbero iniziato ad affrontarsi con coltelli e spranghe correndo lungo via Boselli e nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e anche una pattuglia dell’esercito.

Le forze dell’ordine avrebbero fermato una persona. Due i feriti.



