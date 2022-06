Ritorna il torneo in piazza Colombo a Bettola: si parte mercoledì 29 giugno

Si riaccendono le luci sul torneo di Calcio sull’asfalto di Piazza Colombo a Bettola, che da decenni è considerato uno degli eventi clou della stagione sportiva estiva piacentina.

Così, dopo la pausa forzata negli anni contraddistinti dall’emergenza sanitaria legata al Covid, torneranno a sfidarsi sotto il vigile sguardo di Cristoforo Colombo dall’alto del suo piedistallo, 12 compagini formate da 6 giocatori.

Torneo, quello in piazza a Bettola, che giunge così alla sua trentacinquesima edizione. Inizio fissato per mercoledì 29 giugno. Poi proseguirà nelle serate dei lunedì, mercoledì e venerdì. Oltre alle classiche compagini Bettolesi, la Valnure presenzierà con derby che vedranno contrapposte squadre di Pontedellolio, Podenzano e Farini. Già iscritte al torneo squadre provenienti da Piacenza e Carpaneto, che proveranno a dire la loro in terra Valnurese, per un livello sportivo che si preannuncia alto sin dalle fasi eliminatorie, primo obbiettivo degli organizzatori.

L’epilogo della manifestazione è previsto per sabato 30 Luglio con le finali, a cui faranno seguito le premiazioni delle squadre giunte fino alla fase finale, saranno inoltre assegnati premi individuali ai migliori giocatori e di seguito la festa di rito.

Novità assoluta a partire da quest’anno la partnership con Erreà Play Piacenza e Tilly Lab che metteranno a disposizione dei più piccoli un campo da gioco gonfiabile adiacente al campo principale.

Giacomo Gaudenzi